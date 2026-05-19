Эксперт объяснил, почему Франция провела саммит по Африке в Кении

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Франция приняла решение провести саммит в Кении, поскольку рассматривает эту восточноафриканскую страну в качестве плацдарма для продвижения своих интересов в Африке на фоне серьезных репутационных проблем, поделился мнением с РИА Новости кенийский эксперт по праву Ахмад Абдулазиз Кади.
"Франция стремится закрепиться в (англофонных – ред.) странах Африки, потому что ей больше некуда идти. Все увидели, что такое Франция… Кения теперь используется как оплот, как плацдарм в Африку. Осталось не так много стран, где европейцы и колонизаторы могут развернуть свою деятельность", - отметил эксперт.
По словам Кади, результативность прошедшего форума могла бы быть выше, если бы в ходе него решались вопросы обеспечения населения топливом на фоне резкого роста цен в условиях кризиса на Ближнем Востоке.
"Для граждан ситуация не меняется. Проведи хоть 50 форумов, цена на топливо будет прежней. Форумы нужно проводить с теми, кто действительно может тебе помочь с топливом. Однако Франция топлива не предоставляет", - сказал эксперт.
Саммит в Найроби, организованный Кенией и Францией, запомнился, в том числе, недипломатичным поведением французского президента Эммануэля Макрона. В ходе выступления участников форума в государственном университете Найроби, не дождавшись своей очереди, Макрон поднялся на сцену, взял микрофон у ведущей и призвал всех присутствующих вести себя тише, отчитав их за "полное отсутствие уважения" к выступающим.