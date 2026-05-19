МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Франция приняла решение провести саммит в Кении, поскольку рассматривает эту восточноафриканскую страну в качестве плацдарма для продвижения своих интересов в Африке на фоне серьезных репутационных проблем, поделился мнением с РИА Новости кенийский эксперт по праву Ахмад Абдулазиз Кади.

"Для граждан ситуация не меняется. Проведи хоть 50 форумов, цена на топливо будет прежней. Форумы нужно проводить с теми, кто действительно может тебе помочь с топливом. Однако Франция топлива не предоставляет", - сказал эксперт.