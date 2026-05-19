МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. "Аэрофлот" представил на ЦИПР умного голосового помощника для пассажиров, которого разработала российская компания "Проф ИТ", сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Голосовой помощник создан для комплексного обслуживания пассажиров на базе единой платформы коммуникации компании. Это многофункциональный бот, который сочетает классические методы машинного обучения с технологиями генеративного искусственного интеллекта. Ассистент ведет естественный диалог и дает персонализированные ответы под каждый запрос. Пассажир задает вопросы в свободной в форме, а ИИ-ассистент находит релевантные статьи из базы знаний и дает точные ответы, не перегружая собеседника большим количеством информации.

На данный момент умный голосовой помощник используется в контакт-центре "Аэрофлота" в рамках опытной эксплуатации и обрабатывает до 600 звонков в сутки. Так, помощник отвечает на часто задаваемые вопросы об условиях и сервисах авиакомпании, ищет информацию о рейсах в онлайн-табло или в расписании полетов. Кроме того, ассистент подбирает рейс и тариф с учетом условий пассажира и отправляет персонализированную ссылку для продолжения бронирования, еще он предоставляет подробную информацию по конкретному бронированию — возможно ли пройти онлайн-регистрацию, переоформить или вернуть билет, но в случае необходимости переводит звонок на оператора.

В дальнейшем функционал голосового помощника будет расширяться и дополняться. В ближайшее время через робота можно будет делать вынужденное переоформление билетов. В перспективе умный ассистент сможет собирать обратную связь о качестве сервиса.