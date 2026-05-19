"Аэрофлот" представил на ЦИПР умного голосового помощника для пассажиров - РИА Новости, 19.05.2026
18:18 19.05.2026
"Аэрофлот" представил на ЦИПР умного голосового помощника для пассажиров

Умного голосового помощника для пассажиров показал "Аэрофлот" на конференции

© РИА Новости / Максим Блинов | Стенд "Аэрофлота" на выставке в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) в Нижнем Новгород
Стенд "Аэрофлота" на выставке в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) в Нижнем Новгород
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. "Аэрофлот" представил на ЦИПР умного голосового помощника для пассажиров, которого разработала российская компания "Проф ИТ", сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Голосовой помощник создан для комплексного обслуживания пассажиров на базе единой платформы коммуникации компании. Это многофункциональный бот, который сочетает классические методы машинного обучения с технологиями генеративного искусственного интеллекта. Ассистент ведет естественный диалог и дает персонализированные ответы под каждый запрос. Пассажир задает вопросы в свободной в форме, а ИИ-ассистент находит релевантные статьи из базы знаний и дает точные ответы, не перегружая собеседника большим количеством информации.
На данный момент умный голосовой помощник используется в контакт-центре "Аэрофлота" в рамках опытной эксплуатации и обрабатывает до 600 звонков в сутки. Так, помощник отвечает на часто задаваемые вопросы об условиях и сервисах авиакомпании, ищет информацию о рейсах в онлайн-табло или в расписании полетов. Кроме того, ассистент подбирает рейс и тариф с учетом условий пассажира и отправляет персонализированную ссылку для продолжения бронирования, еще он предоставляет подробную информацию по конкретному бронированию — возможно ли пройти онлайн-регистрацию, переоформить или вернуть билет, но в случае необходимости переводит звонок на оператора.
В дальнейшем функционал голосового помощника будет расширяться и дополняться. В ближайшее время через робота можно будет делать вынужденное переоформление билетов. В перспективе умный ассистент сможет собирать обратную связь о качестве сервиса.
После запуска в промышленную эксплуатацию голосовой помощник сможет обрабатывать до 32 тысяч звонков в сутки и вести до 600 диалогов одновременно, что позволит сократить время ожидания пассажиров на телефонной линии и ускорит обслуживание. Например, переоформление билетов с помощью робота станет быстрее в 10 раз и займет в среднем около двух минут вместо 20 минут.
 
