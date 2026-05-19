МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. "Аэрофлот" представил на ЦИПР цифрового аватара Василису, который на базе искусственного интеллекта будет помогать пассажирам в аэропорту, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Проект находится на этапе подготовки к промышленному внедрению и масштабированию.

Общение с виртуальным помощником происходит через специальный киоск с сенсорным экраном. Цифровой аватар Василиса доступен круглосуточно, распознает речь и текстовую информацию, поддерживает диалог с пассажиром и генерирует ответы на основе актуальных данных.

Василиса консультирует пассажиров об услугах авиакомпании, а также помогает с поиском и оформлением билетов. Технологии делают диалог с аватаром живым и адаптивным, а также предусматривают широкий диапазон сценариев общения. Ожидается, что ИИ-помощник сократит нагрузку на стойки информации в аэропорту и позволит клиентам "Аэрофлота" быстрее получать ответы на частые вопросы об авиапутешествии.

Универсальные сценарии применения и масштабируемая архитектура делают цифрового аватара "Аэрофлота" востребованным отраслевым решением. В перспективе киоски с виртуальным помощником Василисой можно использовать не только в аэропортах, но и на железнодорожных вокзалах, в транспортных хабах и в других публичных транспортных сервисах.

Взаимодействие с Василисой адаптировано, в том числе, и для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. С помощником можно общаться голосом, либо вводить данные с экранной клавиатуры, а все голосовые ответы дублируются в виде текста. В перспективе авиакомпания проработает дополнительные сценарии взаимодействия аватара и пассажиров с особыми потребностями.