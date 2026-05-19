"Аэрофлот" показал тренажеры для начальной подготовки пилотов

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. "Аэрофлот" представил на ЦИПР тренажеры виртуальной реальности для начальной подготовки летных экипажей, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Современные тренажеры на основе виртуальной реальности разработали специалисты авиакомпании.
При создании устройств использовались интеграции технологий визуализации, трекинга и тактильного отклика. Пользователь оказывается в виртуальной кабине пилота, которая полностью повторяет реальную и может в интерактивном формате изучать расположение органов управления воздушного судна, отрабатывать процедуры на первичном уровне, а также закреплять алгоритмы действия в штатных и нештатных ситуациях.
Уже сейчас тренажеры применяются в Авиационной школе "Аэрофлота" для начальной подготовки летного состава на уровне CBT (Computer Based Training – компьютерное обучение). Таким образом, будущие пилоты получают ценные практические навыки до этапа подготовки на FFS (Full Flight Simulators – полный симулятор полета) и выполнения реального полета.