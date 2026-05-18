Рейтинг@Mail.ru
Звонарева проиграла на старте турнира WTA в Марокко - РИА Новости Спорт, 18.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
16:17 18.05.2026
Звонарева проиграла на старте турнира WTA в Марокко

Звонарева проиграла Марчинко в первом раунде турнира категории WTA 250 в Марокко

© Фото : Пресс-служба US OpenРоссийская теннисистка Вера Звонарева
Российская теннисистка Вера Звонарева - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
© Фото : Пресс-служба US Open
Российская теннисистка Вера Звонарева. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская теннисистка Вера Звонарева проиграла Петре Марчинко из Хорватии в первом раунде турнира категории WTA 250 в Рабате (Марокко).
  • Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу Марчинко.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Российская теннисистка Вера Звонарева проиграла хорватке Петре Марчинко в первом раунде турнира категории WTA 250 в Рабате (Марокко), призовой фонд которого превышает 280 тысяч евро.
Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу хорватки, которая посеяна на турнире под шестым номером. Спортсменки провели на корте 1 час 17 минут.
Во втором раунде Марчинко сыграет против победительницы встречи Франческа Джонс (Великобритания) - Елизавета Котляр (Украина).
Елена Приданкина - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
Две россиянки сыграют в полуфинале квалификации "Ролан Гаррос"
Вчера, 13:54
 
ТеннисСпортРабатМароккоВеликобританияВера ЗвонареваФранческа ДжонсЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Д. Касаткина
    Л. Самсонова
    76
    53
  • Теннис
    Завершен
    П. Марцинко
    В. Звонарева
    66
    24
  • Хоккей
    Завершен
    Финляндия
    США
    6
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Канада
    Дания
    5
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Локомотив-Кубань
    ЦСКА
    81
    100
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Бернли
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала