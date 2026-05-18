Звонарева проиграла на старте турнира WTA в Марокко

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Российская теннисистка Вера Звонарева проиграла хорватке Петре Марчинко в первом раунде турнира категории WTA 250 в Рабате (Марокко), призовой фонд которого превышает 280 тысяч евро.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу хорватки, которая посеяна на турнире под шестым номером. Спортсменки провели на корте 1 час 17 минут.