В Росфинмониторинге назвали слабое звено антиотмывочной системы России
06:11 18.05.2026
В Росфинмониторинге назвали слабое звено антиотмывочной системы России

РИА Новости: преступники отмывают деньги через оборот криптовалюты

Российские рубли. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Точки обмена криптовалют на традиционные деньги в России должны регулироваться так же жестко, как банки, заявил статс-секретарь — заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд.
  • Госдума уже рассматривает законопроект о регулировании оборота криптовалюты.
  • Если Россия не выполнит требования ФАТФ по регулированию оборота криптовалют, это негативно повлияет на ее оценку со стороны организации.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Точки обмена криптовалют на традиционные фиатные деньги в России должны регулироваться так же жестко, как банки; сейчас отсутствие регулирования в этой сфере является слабым звеном, которым пользуются преступники, заявил в интервью РИА Новости статс-секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд.
"Сейчас существует регуляторный арбитраж между очень жестким банковским регулированием и его полным отсутствием в обороте криптовалют. Это опять же то самое слабое звено, которым могут пользоваться преступники, - через эту инфраструктуру проще отмывать преступные доходы. Это слабое звено должно быть исключено", - сказал Негляд.
Он напомнил, что Госдума уже рассматривает законопроект о регулировании оборота криптовалюты. "Конечно, мы поддерживаем этот законопроект и его концепцию как часть мер по повышению прозрачности сектора. Идея заключается в том, чтобы регулировать точки обмена фиатной валюты на криптовалюту так же, как сейчас регулируются банки", - сказал замглавы Росфинмониторинга.
Противника законопроекта, по словам Негляда, считают неправильным регулирование этой сферы, поскольку, по их мнению, это вытолкнет участников сектора в серую зону.
"На самом деле регулирование - это абсолютно нормальный, правильный цивилизованный подход. Сейчас это все в нерегулируемой зоне. А когда будет введено регулирование, то ты будешь либо выполнять требования, либо окажешься в серой зоне. Это абсолютно нормально", – заявил он.
Кроме того, замглавы ведомства напомнил, что регулирование оборота криптовалют - это одно из требований ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, Financial Action Task Force, FATF). Если страна его не выполнит и не наладит эффективное правоприменение в этой сфере, это негативно повлияет на ее оценку со стороны организации.
