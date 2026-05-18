В Росфинмониторинге назвали слабое звено антиотмывочной системы России

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Точки обмена криптовалют на традиционные фиатные деньги в России должны регулироваться так же жестко, как банки; сейчас отсутствие регулирования в этой сфере является слабым звеном, которым пользуются преступники, заявил в интервью РИА Новости статс-секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд.

"Сейчас существует регуляторный арбитраж между очень жестким банковским регулированием и его полным отсутствием в обороте криптовалют. Это опять же то самое слабое звено, которым могут пользоваться преступники, - через эту инфраструктуру проще отмывать преступные доходы. Это слабое звено должно быть исключено", - сказал Негляд.

Он напомнил, что Госдума уже рассматривает законопроект о регулировании оборота криптовалюты. "Конечно, мы поддерживаем этот законопроект и его концепцию как часть мер по повышению прозрачности сектора. Идея заключается в том, чтобы регулировать точки обмена фиатной валюты на криптовалюту так же, как сейчас регулируются банки", - сказал замглавы Росфинмониторинга

Противника законопроекта, по словам Негляда, считают неправильным регулирование этой сферы, поскольку, по их мнению, это вытолкнет участников сектора в серую зону.

"На самом деле регулирование - это абсолютно нормальный, правильный цивилизованный подход. Сейчас это все в нерегулируемой зоне. А когда будет введено регулирование, то ты будешь либо выполнять требования, либо окажешься в серой зоне. Это абсолютно нормально", – заявил он.