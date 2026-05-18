Магнитная буря может повториться в течение суток

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Магнитосфера Земли остается возмущенной после прошедшей в субботу магнитной бури, она может повториться в течение суток, заявили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

"С точки зрения влияния на Землю главным фактором остается продолжающееся воздействие крупной корональной дыры. Хотя по вернувшемуся в зелёную зону графику магнитных бурь складывается впечатление, что всё закончилось, в действительности скорость солнечного ветра остаётся заметно повышенной", - говорится в сообщении Telegram-канала Лаборатории.

Отмечается, что магнитосфера Земли "нашла" точку равновесия с такими условиями, но приход плазмы от вспышки, произошедшей на Солнце 16 мая, который ожидается в течение суток, почти наверняка его нарушит.

"Расчёты показывают, что на этом фоне индексы должны снова вернуться в красную зону - до уровня слабых бурь", - добавили ученые.

В лаборатории охарактеризовали вспышечную активность Солнца сейчас как "неровную, нервную" с внезапными заметными событиями, происходящими без видимых причин.