Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Зеленский перестал быть кому-либо удобным, заявил Виктор Медведчук.
- По словам председателя совета движения "Другая Украина", окружение главы киевского режима начинает его сдавать, пытаясь откреститься от преступлений, которые он совершал.
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский перестал быть кому-либо удобным, его начинает сдавать ближайшее окружение, считает экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
По словам Медведчука, 11 мая в офисе Зеленского прошло срочное закрытое совещание с участием руководителей СБУ и МИД Украины, где обсуждалось интервью экс-пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором она, в частности, заявляла, что Зеленский является одним из главных препятствий на пути к миру.
"В Киеве перепугались не на шутку. Но что такого нового сказала экс-пресс-секретарь? Неужели этого никто ранее не знал? По "странному стечению обстоятельств" коррупционные расследования вплотную приблизились к фигуре Зеленского. Его ближайшие подпевалы – Миндич и Ермак – находятся под подозрением, считай, разоблачены, и теперь окружение кровавого клоуна спешит перекраситься, чтобы откреститься от преступлений, которые он совершал", - написал Медведчук в авторской статье, опубликованной на сайте движения.
Как пишет Медведчук, режим Зеленского совершил слишком много преступлений, которые скрыть невозможно."Сегодня Зеленский не удобен никому, поэтому уберут его свои... Нелегитимный сам развязывает руки тем, кто давно хочет его устранить... Сегодня этого уже хотят многие силы на Западе, и страх кровавого клоуна от этого растет с каждым днем", - подытожил Медведчук.