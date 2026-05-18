Решетников рассказал о резервах для повышения зарплат - РИА Новости, 18.05.2026
03:01 18.05.2026 (обновлено: 09:48 18.05.2026)
Решетников: резервы для повышения зарплат в экономике РФ еще есть

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что резервы для повышения зарплат в российской экономике еще есть.
  • Рост заработных плат подтверждается не только статистикой Росстата, но и данными крупнейших сервисов по поиску вакансий.
  • Рост реальных зарплат в России в феврале составил 8,6% в годовом выражении, а за январь — февраль зарплаты россиян в реальном выражении выросли на 8,9%.
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В экономике России еще есть возможности для увеличения уровня заработных плат, заявил министр экономического развития Максим Решетников.
Решетников в интервью для газеты РБК пояснил, что дефицит кадров вынуждает компании предлагать более высокие зарплаты, чтобы привлечь работников. Он подчеркнул, что ресурсы для повышения оплаты труда по-прежнему имеются.
Министр указал, что рост зарплат подтверждается не только данными Росстата, но и информацией от крупных площадок по поиску работы.
Кроме того, он подчеркнул, что экономическая структура переживает изменения, и темпы роста различаются в разных секторах. В одних отраслях потребность в рабочей силе выше, чем в других, что приводит к перемещению кадров между отраслями. По словам Решетникова, Росстат ежемесячно публикует данные о динамике зарплат в различных секторах, и лидеры по увеличению заработной платы постоянно меняются.
По данным Росстата, реальные зарплаты в России за февраль выросли на 8,6% в годовом исчислении, что соответствует показателям предыдущего месяца. За первые два месяца года рост в реальном выражении составил 8,9%.
