Решетников рассказал о резервах для повышения зарплат

Рост реальных зарплат в России в феврале составил 8,6% в годовом выражении, а за январь — февраль зарплаты россиян в реальном выражении выросли на 8,9%.

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В экономике России еще есть возможности для увеличения уровня заработных плат, заявил министр экономического развития Максим Решетников.

Решетников в интервью для газеты РБК пояснил, что дефицит кадров вынуждает компании предлагать более высокие зарплаты, чтобы привлечь работников. Он подчеркнул, что ресурсы для повышения оплаты труда по-прежнему имеются.

Министр указал, что рост зарплат подтверждается не только данными Росстата, но и информацией от крупных площадок по поиску работы.

Кроме того, он подчеркнул, что экономическая структура переживает изменения, и темпы роста различаются в разных секторах. В одних отраслях потребность в рабочей силе выше, чем в других, что приводит к перемещению кадров между отраслями. По словам Решетникова, Росстат ежемесячно публикует данные о динамике зарплат в различных секторах, и лидеры по увеличению заработной платы постоянно меняются.