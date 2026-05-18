Торги по продаже контрольного пакета ЮГК не состоялись

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Аукцион по продаже бывших активов бизнесмена Константина Струкова, в том числе доли в ПАО "Южуралзолото Группа Компаний", не состоялся.
- Причиной стало отсутствие заявок на участие в процедуре.
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Аукцион по продаже бывших активов бизнесмена Константина Струкова, в том числе доли в ПАО "Южуралзолото Группа Компаний" (ЮГК), не состоялся из-за отсутствия заявок, следует из данных торговой площадки "Росэлторг".
"Торги были признаны несостоявшимися, так как по окончании срока подачи заявок не подана ни одна заявка на участие в процедуре", — говорится в документах.
Мосгорсуд арестовал 32 миллиарда рублей на счетах ЮГК
16 марта, 21:13
Аукцион должен был пройти на площадке "Росэлторг" в 15:00 18 мая. Активы Струкова выставили на него единым пакетом по начальной цене 162,02 миллиарда рублей. Доля в ЮГК оценивалась в 140,4 миллиарда, в управляющей компании группы компаний — в 9,12 миллиарда, в ООО "Бизнес-Актив" — в 542,4 миллиона, в ООО "Хоум" — в 10,4 миллиарда, а в ООО "Арбат-Сити" — в один рубль.
Кроме того, в лот входили доли в ООО "Уралтранскомплект" — 434 миллиона, ООО "Агрокомплекс "Экомодуль" — 529,8 миллиона, ООО "Сады Предгорья" — 478 миллионов; ООО "Погрузочно-транспортное управление" — 18 миллионов, ООО "Коркинский экскаваторо-вагоноремонтный завод" — 13,5 миллиона.
В июле прошлого года Советский районный суд Челябинска изъял в доход государства акции ЮГК и других компаний Струкова. По данным силовиков, бизнесмен выводил деньги из России и всячески помогал местным чиновникам, чтобы затем оказывать на них влияние. Чтобы скрыть участие в ЮГК, он оформил актив на кипрский офшор, а руководителем назначил дочь, имеющую гражданство Швейцарии. При этом бизнесом управлял лично. Например, на своих предприятиях он ввел механизм ухода от налогообложения. А добываемые драгоценные металлы вывозил в ОАЭ по заниженной стоимости и там через компанию-посредника продавал по рыночной цене.
ЮГК — четвертая по объему выпуска и вторая по ресурсам золота компания в России. Струкову принадлежала доля в 67,2 процента. Еще 22 процентами владеет "ААА Управление Капиталом", входящее в группу Газпромбанка, а 10,2 процента акций находятся в свободном обращении.
ЮГК сообщила об отмене ареста ее денежных средств
26 марта, 15:04