Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова назвала планы Литвы создать минное поле на границе с Россией сиквелом сказки "Приключения Пиноккио".
- Поле минное в стране ЕС, добавила официальный представитель МИД России.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала планы литовского руководства создать минное поле на границе с Россией, назвав их сиквелом сказки "Приключения Пиноккио".
"Поле минное в стране ЕС". Так называется сиквел сказки "Приключения Пиноккио. История деревянной куклы", - написала официальный представитель МИД РФ в своем Telegram-канале.
В последние годы РФ констатирует беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД Российской Федерации неоднократно повторяли, что Россия остается открытой к диалогу с Организацией Североатлантического договора, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.