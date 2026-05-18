Захарова высмеяла планы Литвы создать минное поле на границе с Россией - РИА Новости, 18.05.2026
21:25 18.05.2026 (обновлено: 21:29 18.05.2026)
Захарова высмеяла планы Литвы создать минное поле на границе с Россией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
  • Мария Захарова назвала планы Литвы создать минное поле на границе с Россией сиквелом сказки "Приключения Пиноккио".
  • Поле минное в стране ЕС, добавила официальный представитель МИД России.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала планы литовского руководства создать минное поле на границе с Россией, назвав их сиквелом сказки "Приключения Пиноккио".
В понедельник глава минобороны Литвы Робертас Каунас заявил, что Вильнюс хочет создать на границе с Россией минное поле в рамках проекта Евросоюза "Восточный дозор".
"Поле минное в стране ЕС". Так называется сиквел сказки "Приключения Пиноккио. История деревянной куклы", - написала официальный представитель МИД РФ в своем Telegram-канале.

Использование противопехотных мин запрещено Оттавской конвенцией, однако страны Балтии, Польша, Финляндия вышли из договора.
В последние годы РФ констатирует беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД Российской Федерации неоднократно повторяли, что Россия остается открытой к диалогу с Организацией Североатлантического договора, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
