"Без мужчины никуда": как Алина Загитова встретила любовь

Свой двадцать четвертый день рождения Алина Загитова встречает счастливее, чем когда-либо. Для полного восторга ей не хватало только предъявленного публике бойфренда. РИА Новости рассказывает, как сбылась большая мечта олимпийской чемпионки найти мужчину.

Между олимпийским золотом и брендовой сумкой

Нашумевший пост с фото из китайского Диснейленда Алина подписала "с карты желаний". Так обычно называют пробковую доску, реальную или воображаемую, на которую крепятся фотографии с желаемыми объектами и важными целями - чтобы смотреть на них, визуализировать, как они становятся твоими, и таким образом приближать исполнение желаний.

Юная Загитова вполне могла бы разместить на ней золотую олимпийскую медаль, платье со стразами, собственную собаку, дорогие брендовые туфли и сумку, поездку к Микки Маусу , смартфон последней модели, большой дом, красивую машину, пляж с пальмами, красивого парня с широкими плечами, свадьбу на закате, пухлого младенца. Это если мы говорим об усредненном наборе мечтаний для молодой девушки.

Практически все из этого списка к двадцати четырем годам осуществилось. Ровно то, что зависело от ее усилий и проделанной работы - начиная от олимпийского золота в 2018 году и заканчивая реализацией множества проектов вне карьеры фигуристки с вполне осязаемым материальным благополучием - в 2026 году. Ее можно любить или ненавидеть, восхищаться или считать пустышкой, но нельзя отрицать - Алина Загитова объективно пришла к успеху.

Все последние годы пробел был только в вопросе личной жизни. Мы говорим об этом без осуждения и не в том контексте, что без парня/мужа/семьи она якобы неполноценная - просто Алина сама в какой-то момент начала публично заявлять, что для нее это важно.

"Конечно, семья - это главное. Раньше я думала наоборот: все, я буду работать, я буду бизнесвумен, вот это все. Но, естественно, без мужчины, без семьи никуда", - говорила она в интервью Nikki Seey.

Но поиск того самого мужчины и построение отношений - довольно сложный процесс, зависящий не только от Алины. Так что она не стала впадать в уныние, а выбрала самую ресурсосберегающую позицию: делай что должен и будь что будет. То есть буквально живи, работай, радуйся каждому дню, а любовь в какой-то момент сама тебя найдет.

Села на шею

"Я очень хочу деток, это безусловно. Я очень хочу семью, понимающую. Это сложная тема. У меня такой жизненный принцип - жить здесь и сейчас. Ты не знаешь, когда найдешь свою судьбу. Я ее не ищу - она сама придет, в нужное время, в нужном месте", - разоткровенничалась Алина в разговоре с Евгенией Медведевой

Это интервью заклятой подруге (или лучшей сопернице) вообще, как принято шутить, неплохо состарилось. Всего год назад Загитова сетовала на то, что мужчины ее боятся. Но вот уже какой-то смельчак присылает ей огромные корзины цветов, вдохновляет выкладывать в соцсети лирический рэп Басты и даже не боится подставить свою шею, чтобы дюймовочке Алине было лучше видно шоу в Диснейленде.

Этот пока неопознанный парень - единственный мужчина, не являющийся папой, тренером или коллегой по "Хрустальному", который появился в аккаунтах Загитовой за все время их существования. СМИ начиная с пятнадцати лет приписывали ей романы то с Кириллом Капризовым , то с Дмитрием Воронковым , то даже с Егором Кридом , но в этом всегда было больше слухов, чем правды. Никаких реальных доказательств нет и не было. Теперь же Алина не стала дожидаться слухов и показала бойфренда сама.

Она сделала это, следуя собственному принципу "личное не публичное". То есть фото с парнем как бы есть, но опознать в этом полупрофиле, широких плечах и шатенистой копне волос конкретного человека практически невозможно. С этим не справится ни один ИИ и, похоже, даже самым глазастым болельщикам придется непросто.

"Мы не афишируем, но и не скрываем", - так Алина обновила статус личной жизни. Теперь для всех она официально в отношениях.

Кто же он, таинственный незнакомец? Мы не знаем, так что можем только выдвигать гипотезы на основе доступной картинки. Фигура выдает в нем спортсмена, причем такого, который занимается этим профессионально всю жизнь, а не три часа в неделю в перерывах между 10-часовой офисной работой. Судя по волосам, молодой человек действительно молод. Из одежды можно разглядеть только верхнюю часть, и это льняная рубашка песочного цвета с длинным рукавом - намек на элегантность.

Дело к свадьбе

Возможно, однажды Алина захочет рассказать о своем избраннике чуть больше - например, когда отношения перейдут в стадию официального брака или хотя бы помолвки. В интервью Ляйсан Утяшевой год назад она говорила, что не будет хайпить на своей личной жизни, пока все не станет действительно серьезно:

"Никто не будет знать, есть ли у меня отношения, и никто не будет знать об их отсутствии, естественно. Я об этом скажу только тогда, когда у меня будет колечко на пальчике, когда я выйду замуж. Я приняла для себя вот такую историю. Понимаю, всем интересно… Я немного засмущалась, говоря на эту тему… Каждый сам выбирает показывать ему отношения или нет. Для меня лучший способ этого не делать. Потому что разные случаются истории. Есть куча примеров того, как люди расстаются, и какие-то недопонимания случаются в отношениях".