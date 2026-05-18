Лихачев прокомментировал ситуацию с ядерной безопасностью на ЗАЭС
14:04 18.05.2026 (обновлено: 14:12 18.05.2026)
Лихачев прокомментировал ситуацию с ядерной безопасностью на ЗАЭС

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГенеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев . Архивное фото
  • Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что ситуация с ядерной безопасностью Запорожской АЭС находится под контролем.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мая – РИА Новости. Ситуация с ядерной безопасностью Запорожской АЭС сейчас находится под контролем, сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев журналистам.
Он заявил, что количество атак на ЗАЭС и Энергодар постоянно увеличивается, Киев нанес десятки ударов за последние сутки.
"Мы со своей стороны делаем все, чтобы ситуация была под контролем. И она находится сегодня под контролем", - сказал Лихачев.
"Система электроснабжения Запорожской атомной электростанции подразумевает десятки дней работы без внешнего электричества. Мы отработали всю систему", - отметил он.
Запорожская АЭСАлексей ЛихачевЭнергодарГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
