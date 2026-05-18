Лихачев прокомментировал ситуацию с ядерной безопасностью на ЗАЭС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мая – РИА Новости. Ситуация с ядерной безопасностью Запорожской АЭС сейчас находится под контролем, сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев журналистам.
"Мы со своей стороны делаем все, чтобы ситуация была под контролем. И она находится сегодня под контролем", - сказал Лихачев.
"Система электроснабжения Запорожской атомной электростанции подразумевает десятки дней работы без внешнего электричества. Мы отработали всю систему", - отметил он.