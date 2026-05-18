В Забайкалье в СИЗО мужчина организовал экстремистскую ячейку

Краткий пересказ от РИА ИИ В Забайкалье возбуждено уголовное дело против мужчины, организовавшего ячейку запрещенной в России экстремистской организации.

Фигурант дела с 18 лет многократно привлекался к уголовной ответственности и в следственном изоляторе установил жесткую иерархию, а также пропагандировал запрещенную идеологию.

ВЛАДИВОСТОК, 18 мая - РИА Новости. Неоднократно судимый мужчина, занявший высшее положение в преступной иерархии, организовал в следственном изоляторе в Забайкалье ячейку запрещенной в РФ экстремистской организации, возбуждено уголовное дело, сообщает управление ФСБ России по региону.

"По материалам краевого ФСБ и оперативного отдела УФСИН России по Забайкальскому краю за финансирование экстремистской организации и занятие высшего положения в преступной иерархии на 44-летнего мужчину возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уголовное дело по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской организации) и ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии) возбудило краевое следственное управление СК РФ.

Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах региона, речь идет о запрещенном в РФ экстремистском движении АУЕ*.

Установлено, что фигурант с 18 лет многократно привлекался к уголовной ответственности за кражи, угоны, грабежи и вымогательство, проведя в общей сложности под стражей более 20 лет, где окончательно принял криминальную идеологию.

В 2025 году фигурант, находясь в следственном изоляторе, установил среди подследственных жесткую иерархию, вел пропаганду запрещенной идеологии, организовал и контролировал незаконный сбор денежных средств, сообщает УФСБ.

"Он систематически призывал других арестантов к неподчинению администрации учреждения, отказу от соблюдения установленного законом распорядка, а также регулярно формировал негативное отношение к сотрудникам уголовно-исполнительной системы у осужденных, вставших на путь исправления. К лицам, не соблюдавшим его преступные "порядки", применял меры физического воздействия", - сообщается в релизе.

Верховный суд РФ в августе 2020 года признал экстремистским и запретил деятельность в России "международного общественного движения "Арестантское уголовное единство" (другие наименования "Арестантский уклад един", "Арестантское уркаганское единство, АУЕ, А.У.Е.)"*. С тех пор в различных регионах России регулярно сообщают о задержании адептов этого движения.