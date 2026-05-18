Ямаль пропустит первую игру Испании на чемпионате мира, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 18.05.2026
18:47 18.05.2026 (обновлено: 19:29 18.05.2026)
Ямаль пропустит первую игру Испании на чемпионате мира, пишут СМИ

The Athletic: Ямаль пропустит стартовую игру сборной Испании на ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футболист «Барселоны» Ламин Ямаль пропустит стартовую игру сборной Испании на чемпионате мира из-за травмы.
  • Ямаль получил повреждение задней поверхности бедра в матче 33-го тура чемпионата Испании против «Сельты».
  • Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике, сборная Испании сыграет в группе H с командами Кабо-Верде, Саудовской Аравии и Уругвая.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Футболист "Барселоны" Ламин Ямаль пропустит стартовую игру сборной Испании на чемпионате мира, так как не успеет восстановиться после травмы, сообщает The Athletic.
По информации издания, 18-летний вингер пропустит матч против сборной Кабо-Верде 15 июня и с высокой долей вероятности примет участие во встрече второго тура группового этапа против команды Саудовской Аравии 21 июня.
Ямаль получил повреждение в матче 33-го тура чемпионата Испании против "Сельты" (1:0), который прошел 22 апреля. Позднее стало известно, что вингер получил травму задней поверхности бедра и пропустит остаток клубного сезона.
В текущем сезоне Ямаль провел за "Барселону" 45 матчей во всех турнирах и забил 24 мяча. Его клуб 10 мая на своем поле обыграл мадридский "Реал" в матче 35-го тура чемпионата Испании (2:0) и досрочно обеспечил себе чемпионский титул.
Чемпионат мира с участием 48 сборных пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Сборная Испании сыграет в группе H с командами Кабо-Верде, Саудовской Аравии и Уругвая.
