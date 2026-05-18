Ямаль пропустит первую игру Испании на чемпионате мира, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Футболист «Барселоны» Ламин Ямаль пропустит стартовую игру сборной Испании на чемпионате мира из-за травмы.
- Ямаль получил повреждение задней поверхности бедра в матче 33-го тура чемпионата Испании против «Сельты».
- Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике, сборная Испании сыграет в группе H с командами Кабо-Верде, Саудовской Аравии и Уругвая.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Футболист "Барселоны" Ламин Ямаль пропустит стартовую игру сборной Испании на чемпионате мира, так как не успеет восстановиться после травмы, сообщает The Athletic.
По информации издания, 18-летний вингер пропустит матч против сборной Кабо-Верде 15 июня и с высокой долей вероятности примет участие во встрече второго тура группового этапа против команды Саудовской Аравии 21 июня.