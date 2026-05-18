В Днепропетровске прогремели новые взрывы

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Повторные взрывы прогремели в Днепропетровске, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Ранее о взрывах в городе сообщалось вечером в воскресенье.
"В Днепропетровске снова слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области в настоящее время звучит сигнал воздушной тревоги.