Опрос показал, что россияне думают о поддержке искусства государством

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Большинство россиян (66%) считает, что государство должно в равной степени финансировать как традиционное, так и современное искусство.
- Почти половина (45%) опрошенных считает, что в первую очередь за счет бюджетных средств следует поддерживать проекты с участием региональных и местных деятелей.
- 16% опрошенных выразили желание организовать культурные мероприятия, причем наиболее высокая доля желающих — среди молодежи 18–24 и 25–34 лет.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Большинство россиян (66%) считает, что государство должно в равной степени финансировать как традиционное, так и современное искусство, сообщил генеральный директор Аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров.
Федоров в ходе пресс-конференции, посвященной пятилетию со дня создания Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ), привел результата опроса АЦ ВЦИОМ, в котором у респондентов спросили, какие проекты, по их мнению, следует поддерживать за счет бюджетных средств в первую очередь - представляющие традиционное искусство или современное.
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину
15 мая, 10:41
"Вот только 4% полагают, что фонд должен делать уклон в пользу современного искусства, 25% - полагают, что нужно ориентироваться на искусство традиционное, и две трети, 66%, полагают что не это должно быть критерием важным при распределении - востребованы должны быть и то направление, и другое, то есть и традиционное, и современное. Видимо, все-таки не по этому критерию нужно выбирать, а по каким-то другим - более содержательным", - сказал Федоров.
По его словам, почти половина (45%) опрошенных считает, что в первую очередь за счет бюджетных средств следует поддерживать проекты, в которых принимают участие региональные и местные деятели.
Кроме того, у респондентов узнали, хотели бы они организовать или выступить на культурных мероприятиях.
"Смотрите, 16% говорят, что им хотелось организовать такого рода мероприятие. Здесь мы зафиксировали повышенную долю желающих организовать (мероприятие - ред.) среди двух самых молодых возрастных когорт - это 18-24 и 25-34 года. То есть там запал более серьезный. И 19% - не прочь сами бы выступить на такого рода мероприятиях. Здесь тоже повышенная доля, до 31%, в молодежной когорте", - добавил директор.
Федоров привел результаты всероссийского репрезентативного опроса "ВЦИОМ-онлайн", проведенного 25-29 марта среди 2 тысяч россиян старше 18 лет. Предельная погрешность выборки 3,1%.