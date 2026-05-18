Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в войсках, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.

В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом местные жители всеми силами стараются уклониться от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают ТЦК , прячутся в домах и не выходят на улицу.