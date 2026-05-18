"Они не в состоянии". На Западе забеспокоились из-за произошедшего с ВСУ - РИА Новости, 18.05.2026
Специальная военная операция на Украине
 
12:05 18.05.2026
"Они не в состоянии". На Западе забеспокоились из-за произошедшего с ВСУ

Историк Уль: нехватка солдат ВСУ усугубится в ближайшее время

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В Вооруженных Силах Украины серьезно обостряется ситуация с кадровым дефицитом, заявил немецкий эксперт и историк Маттиас Уль.
"Нехватка солдат, особенно пехоты, скорее всего, будет усугубляться. Вероятно, будет мобилизация мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, которые до сих пор были освобождены от обязательной военной службы", — приводит его слова Süddeutsche Zeitung.
По словам аналитика, из-за кадрового голода ВСУ не в состоянии проводить крупномасштабные наступательные операции.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в войсках, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом местные жители всеми силами стараются уклониться от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают ТЦК, прячутся в домах и не выходят на улицу.
