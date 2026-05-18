Кафанов рассказал о выборе вратарей для сборной России

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов заявил, что тренерский штаб национальной команды хочет по максимуму использовать всех четырех вратарей в трех товарищеских матчах в мае и июне.
На тренировочный сбор были вызваны вратари Денис Адамов ("Зенит"), Антон Митрюшкин ("Локомотив", Москва), Станислав Агкацев ("Краснодар") и Александр Максименко ("Спартак"). Голкипер французского "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов в состав не попал, поскольку парижане 30 мая в Будапеште встретятся с лондонским "Арсеналом" в финале Лиги чемпионов.
"Мы хотим по максимуму использовать всех четырех вратарей в предстоящих трех матчах. Если смотреть на рейтинг ФИФА, то самым непростым соперником представляется сборная Египта, которая сейчас готовится к чемпионату мира. Но и на две домашние игры мы будем настраиваться серьезно", - приводятся слова Кафанова на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Сборная России сыграет 28 мая с командой Египта в Каире, 5 июня - со сборной Буркина-Фасо в Волгограде, 9 июня - с командой Тринидада и Тобаго в Калининграде.