Группировка войск "Восток" продвинулась в глубину обороны противника

- Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника.
- Нанесено поражение ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях.
- ВСУ потеряли более 270 военнослужащих и военную технику.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанесли поражение ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях, в результате чего ВСУ за сутки потеряли более 270 военных, сообщило Минобороны РФ.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Покровское Днепропетровской области, Омельник, Киевское и Лесное Запорожской области.
"ВСУ потеряли более 270 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и два орудия полевой артиллерии", - добавили в Минобороны РФ.