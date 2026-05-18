В Волгограде "Камаз" столкнулся с семью ехавшими впереди машинами

ДТП произошло утром на проспекте Университетском, пострадавших нет.

ВОЛГОГРАД, 18 мая – РИА Новости. Водитель "Камаза" в Волгограде, не выдержав безопасную дистанцию, столкнулся с семью впереди ехавшими машинами, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По информации ведомства, ДТП, в котором повреждения получили восемь автомобилей, произошло в понедельник утром на проспекте Университетском.