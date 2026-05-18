Рейтинг@Mail.ru
Пленный рассказал о наркоманах и алкоголиках в рядах ВСУ - РИА Новости, 18.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:57 18.05.2026
Пленный рассказал о наркоманах и алкоголиках в рядах ВСУ

Пленный Жук: бойцы ВСУ «Скала» поголовно алкоголики и наркоманы

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Военнопленный ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащие 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» поголовно страдают от алкоголизма и наркомании, рассказал украинский военнопленный Олег Жук.
  • Олег Жук заявил, что в полку распространены случаи суицидов из-за невыполнимых требований командования.
  • Олег Жук принял решение сдаться в плен, так как не захотел рисковать жизнью в боях и боялся быть убитым украинскими военнослужащими в случае отказа.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Военнослужащие 425-го отдельного штурмового полка ВСУ "Скала" поголовно алкоголики и наркоманы, среди них распространены случаи суицидов из-за невыполнимых требований, которые ставит командование, рассказал украинский военнопленный Олег Жук.
По его словам, в "Скале" "все наркоманы-алкоголики поголовно", а некоторые из них сводили счеты с жизнью "на полигоне, потому что они могли физически".
Президент РФ Владимир Путин во время визита в Китай - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
"Вопросы мирового масштаба": визит Путина в Китай вызвал истерику в США
04:32
"Как рассказывали пацаны... таких случаев было много там. Потому что к людям относились как к животным", - заявил Жук в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
Он был насильно мобилизован, когда вышел за покупками из своего дома в Одессе, и утверждает, что был участником "программы", которая позволяла ему не служить, до этого случая примерно 60 раз был в военкомате, но каждый раз его "забирали и отпускали". Однако из-за изменений в украинском законодательстве его в итоге "загребли", отметил Жук.
Он рассказал, что принял решение сдаться в плен, так как не захотел рисковать жизнью в боях, а также боялся быть убитым украинскими военнослужащими в случае отказа. Кроме того, он выразил уверенность, что конфликт завершится в пользу России.
"Я пришел к пацанам на позицию, разделся, говорю... все, я иду в ЗСЧ (самовольное оставление части - ред.). А уже когда я увидел пацанов, что я буду в пацанов стрелять, тем более, ну, в людей стрелять, я говорю, пацаны, типа, в вашем, ребята, пацаны, я сдаюсь, вы не убивайте, все. Меня завезли, отношения нормальные", - добавил Жук.
Ранее РИА Новости рассказывали в российских силовых структурах, что попадание в 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" "означает верную смерть", за любое неповиновение командиру избивают до смерти, при попытке бегства с позиций расстреливают на месте, а новобранцев там сразу бросают на штурм.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
Мы вас не знаем: новое предательство Европы грозит Украине скорой гибелью
08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияОдессаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала