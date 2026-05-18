Пленный рассказал о наркоманах и алкоголиках в рядах ВСУ

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Военнослужащие 425-го отдельного штурмового полка ВСУ "Скала" поголовно алкоголики и наркоманы, среди них распространены случаи суицидов из-за невыполнимых требований, которые ставит командование, рассказал украинский военнопленный Олег Жук.

По его словам, в "Скале" "все наркоманы-алкоголики поголовно", а некоторые из них сводили счеты с жизнью "на полигоне, потому что они могли физически".

"Как рассказывали пацаны... таких случаев было много там. Потому что к людям относились как к животным", - заявил Жук в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.

Он был насильно мобилизован, когда вышел за покупками из своего дома в Одессе , и утверждает, что был участником "программы", которая позволяла ему не служить, до этого случая примерно 60 раз был в военкомате, но каждый раз его "забирали и отпускали". Однако из-за изменений в украинском законодательстве его в итоге "загребли", отметил Жук.

Он рассказал, что принял решение сдаться в плен, так как не захотел рисковать жизнью в боях, а также боялся быть убитым украинскими военнослужащими в случае отказа. Кроме того, он выразил уверенность, что конфликт завершится в пользу России

"Я пришел к пацанам на позицию, разделся, говорю... все, я иду в ЗСЧ (самовольное оставление части - ред.). А уже когда я увидел пацанов, что я буду в пацанов стрелять, тем более, ну, в людей стрелять, я говорю, пацаны, типа, в вашем, ребята, пацаны, я сдаюсь, вы не убивайте, все. Меня завезли, отношения нормальные", - добавил Жук.