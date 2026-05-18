"Химик" сравнял счет в финальной серии плей-офф ВХЛ против "Югры"

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Ханты-мансийская "Югра" одержала победу над "Химиком" из Воскресенска во втором матче финальной серии плей-офф Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ).

Встреча в Ханты-Мансийске завершилась в пользу гостей со счетом 4:3 (1:1, 3:1, 0:1). В составе победителей шайбы забросили Александр Беляев (9-я минута), Сергей Лукьянцев (28), Демид Мансуров (39) и Максим Кровяков (40). У хозяев отличились Сергей Теряев (10), Артем Попов (36) и Максим Казаков (51).