08:08 18.05.2026
Вирусолог оценил опасность коронавируса

Вирусолог Оберемок: в мире выработался коллективный иммунитет к COVID-19

© Фото : NIAID-RMLКоронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Коронавирусная инфекция SARS-CoV-2 и ее существующие субварианты больше не несут серьезной опасности для человека.
  • Во всем мире выработался коллективный иммунитет к коронавирусу, так как большинство людей переболело или было вакцинировано.
  • Вирусолог не исключил, что со временем могут возникнуть новые варианты коронавируса с высокой летальностью.
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Коронавирусная инфекция SARS-CoV-2 и ее существующие субварианты больше не несут серьезной опасности для человека, в мире выработался коллективный иммунитет, сообщил РИА Новости доктор биологических наук, заведующий кафедрой общей биологии и генетики Крымского федерального университета В.И. Вернадского, вирусолог Владимир Оберемок.
"Опасность миновала серьезная, которая была в 2020-2022 годах. Уже выработался во всем мире коллективный иммунитет, большинство людей переболело или было вакцинировано и поэтому уже есть клетки памяти к коронавирусу. Кроме этого, лучше распространяются те варианты вируса, которые лучше передаются, а не лучше убивают. Все чаще заболевание протекает в легкой форме", - сказал Оберемок.
При этом вирусолог не исключил, что со временем могут возникнуть новые варианты коронавируса SARS-CoV-2 с высокой летальностью, которые способны вызвать новую пандемию.
"РНК-вирусы никогда не стоят на месте и постоянно интенсивно видоизменяются, это в их природе", - подчеркнул вирусолог.
