Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мадьяр заявил о планах обнародовать информацию о цене, по которой Венгрия покупала у России газ.
- По его словам, будут опубликованы цены, чтобы проверить, действительно ли они такие выгодные, как утверждало предыдущее правительство.
- Но некоторая информация останется конфиденциальной, добавил премьер Венгрии.
БУДАПЕШТ, 18 мая - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о планах обнародовать информацию о цене, по которой Венгрия покупала у России газ в соответствии с долгосрочными контрактами.
"Мы обнародуем информацию настолько, насколько это возможно для международного делового контракта. Очевидно, мы не можем опубликовать все, потому что есть конфиденциальные пункты, и мы должны это соблюдать. Но цены, действительно ли они такие выгодные, как говорило предыдущее правительство, мы обнародуем", - сказал Мадьяр на правительственном брифинге.
Посол России в Венгрии Евгений Станиславов в ноябре заявил в интервью РИА Новости, что Россия не принуждает Венгрию к энергосотрудничеству, действующие поставки газа по долгосрочным контрактам выгодны для венгерских потребителей, если венгерская сторона решит иначе, то она руководствуется не здравым смыслом.
Бывший венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявлял, что Россия гарантирует безопасность Венгрии, обеспечивая ее энергией, нормальные люди не станут менять надежного поставщика на ненадежного.