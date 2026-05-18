Мадьяр пообещал обнародовать, по какой цене Венгрия покупает у России газ - РИА Новости, 18.05.2026
21:38 18.05.2026
Мадьяр пообещал обнародовать, по какой цене Венгрия покупает у России газ

© AP Photo / Denes Erdos — Петер Мадьяр
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мадьяр заявил о планах обнародовать информацию о цене, по которой Венгрия покупала у России газ.
  • По его словам, будут опубликованы цены, чтобы проверить, действительно ли они такие выгодные, как утверждало предыдущее правительство.
  • Но некоторая информация останется конфиденциальной, добавил премьер Венгрии.
БУДАПЕШТ, 18 мая - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о планах обнародовать информацию о цене, по которой Венгрия покупала у России газ в соответствии с долгосрочными контрактами.
«
"Мы обнародуем информацию настолько, насколько это возможно для международного делового контракта. Очевидно, мы не можем опубликовать все, потому что есть конфиденциальные пункты, и мы должны это соблюдать. Но цены, действительно ли они такие выгодные, как говорило предыдущее правительство, мы обнародуем", - сказал Мадьяр на правительственном брифинге.
Посол России в Венгрии Евгений Станиславов в ноябре заявил в интервью РИА Новости, что Россия не принуждает Венгрию к энергосотрудничеству, действующие поставки газа по долгосрочным контрактам выгодны для венгерских потребителей, если венгерская сторона решит иначе, то она руководствуется не здравым смыслом.
Бывший венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявлял, что Россия гарантирует безопасность Венгрии, обеспечивая ее энергией, нормальные люди не станут менять надежного поставщика на ненадежного.
