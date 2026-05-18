Умер художник театра и кино Юрий Устинов

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Известный художник театра и кино, академик отделения театрального и кинодекорационного искусства Российской академии художеств Юрий Устинов умер в возрасте 72 лет, сообщили РИА Новости в его семье.

"Очень неожиданно он ушел из жизни 17 мая в два часа ночи. До этого очень активно работал, по 12 часов в сутки", - сказала собеседница агентства.

Устинов в 1980 году окончил Московский художественный институт имени Сурикова, где учился у Михаила Курилко-Рюмина и Валерия Левенталя . Был членом Союза художников СССР и театральных деятелей России

Оформлял спектакли в Государственном академическом Большом театре России, Пермском театре оперы и балета , Воронежском театре оперы и балета, Государственном театре балета Бориса Эйфмана , Московском государственном театре "Русский балет" под руководством Вячеслава Гордеева. Помимо этого, Устинов работал в Театре Маяковского, Театре на Малой Бронной, Драматическом театре имени Станиславского.