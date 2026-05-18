17:39 18.05.2026
Ушаков назвал отношения России и КНР образцом сотрудничества между соседями

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Юрий Ушаков
Юрий Ушаков. Архивное фото
  • Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что отношения России и Китая служат образцом сотрудничества между странами-соседями.
  • Он отметил, что отношения двух стран носят характер всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Отношения России и Китая служат образцом сотрудничества между странами-соседями и строятся на принципах взаимовыручки, поддержки и дружбы, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
На брифинге перед официальным визитом президента России Владимира Путина в КНР помощник российского лидера отметил, что отношения двух стран носят характер всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.
"Эти отношения - об этом многие говорят - служат образцом того, какими должны быть связи, каким должно быть сотрудничество между государствами-соседями. И наши страны неизменно взаимодействуют на принципах взаимовыручки, поддержки и дружбы", - сказал Ушаков журналистам.
Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Китай с официальным визитом 19-20 мая.
