Ушаков назвал отношения России и КНР образцом сотрудничества между соседями

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Отношения России и Китая служат образцом сотрудничества между странами-соседями и строятся на принципах взаимовыручки, поддержки и дружбы, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
На брифинге перед официальным визитом президента России Владимира Путина в КНР помощник российского лидера отметил, что отношения двух стран носят характер всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.
"Эти отношения - об этом многие говорят - служат образцом того, какими должны быть связи, каким должно быть сотрудничество между государствами-соседями. И наши страны неизменно взаимодействуют на принципах взаимовыручки, поддержки и дружбы", - сказал Ушаков журналистам.
Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Китай с официальным визитом 19-20 мая.