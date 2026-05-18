Ушаков оценил состав делегации России в Китае

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Российская делегация в ходе предстоящего визита президента РФ Владимира Путина в Китай будет весьма представительной, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Президент России Владимир Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Китай с официальным визитом 19-20 мая.
"Российская делегация, как всегда, будет весьма и весьма представительна", - отметил Ушаков.
В состав делегации войдут пять вице-премьеров: первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьеры Татьяна Голикова, Александр Новак, Юрий Трутнев, Дмитрий Чернышенко. Восемь министров - глава МИД Сергей Лавров, министр сельского хозяйства Оксана Лут, министр культуры Ольга Любимова, министр транспорта Андрей Никитин, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин, глава Минобрнауки Валерий Фальков.
От администрации президента в делегации будут пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и замруководителя администрации Максим Орешкин. Также в состав делегации войдут глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов, гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
Кроме того, в Пекин направятся председатели правления Сбербанка Герман Греф и ВТБ Андрей Костин, главы "Роснефти" Игорь Сечин, "Газпрома" Алексей Миллер, руководитель Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев, бизнесмены Олег Дерипаска, Геннадий Тимченко, директор АО "Росхим" Эдуард Давыдов, глава "Новатэка" Леонида Михельсона, а также ряд руководителей российских регионов и ректоры некоторых российских университетов.