Ушаков рассказал о программе визита Путина в Китай

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил о подготовке насыщенной программы предстоящего визита президента РФ Владимира Путина в Китай.
Президент России Владимир Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Китай с официальным визитом 19-20 мая. Накануне визита Ушаков рассказал о предстоящей программе.
"Она будет насыщенная", - отметил он.
Помощник президента РФ рассказал, что глава государства прибудет в Пекин 19 мая. Основные мероприятия, в том числе российско-китайские переговоры с участием глав государств запланированы на среду 20 мая.