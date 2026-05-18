Ушаков рассказал о стабилизирующей роли российско-китайской связки

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Тесная российско-китайская связка особенно востребована в текущей ситуации в мире, она носит стабилизирующий характер, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Конечно, продолжаем активное взаимодействие в Шанхайской организации сотрудничества, и вместе отметим в этом году 25-летие ШОС. И, кстати, мы всемерно, всецело поддерживаем деятельность китайского председательства в форуме Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества в текущем году", - добавил Ушаков.
Президент РФ Владимир Путин 19-20 мая посетит Китай с официальным визитом. Российский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, обменяются мнениями по основным международным и региональным проблемам, сообщили ранее в Кремле.
Главы государств также примут участие в торжественной церемонии открытия Годов образования России и Китая (2026–2027 год). По итогам переговоров планируется подписание Совместного заявления на высшем уровне и ряда двусторонних межправительственных, межведомственных и других документов.