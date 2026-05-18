Ушаков рассказал о переводе расчетов России и Китая в нацвалюты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Шаги по переводу расчетов между Россией и Китаем в национальные валюты способствовали росту взаимной торговли, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Шаги по переводу расчетов между Россией и Китаем в национальные валюты способствовали росту взаимной торговли, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Президент России Владимир Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Китай с официальным визитом 19-20 мая.
"Росту встречной торговли, конечно, содействовали своевременно принятые и в России, и в Китае скоординированные шаги по переводу расчетов между нашими странами в национальные валюты", - сказал Ушаков журналистам.