Москва не получала сигналов Киева по урегулированию, заявили в МИД - РИА Новости, 18.05.2026
Специальная военная операция на Украине
 
01:22 18.05.2026 (обновлено: 03:05 18.05.2026)
Москва не получала сигналов Киева по урегулированию, заявили в МИД

Галузин: Москва не получала сигналов Киева о готовности идти к урегулированию

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Москва не получала от Киева сигналов о готовности к урегулированию, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
  • Галузин отметил, что для начала переговоров Владимиру Зеленскому стоит прекратить огонь и вывести войска из Донбасса.
  • Сейчас ведется работа над решением гуманитарных задач, включая обмены военнопленными и возвращение гражданских лиц.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Москва не получила от Киева никаких признаков готовности продвигаться к урегулированию конфликта, заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин, который принимал участие в последнем раунде переговоров с Украиной в Женеве.

Галузин отметил в беседе с "Известиями", что не было получено никаких сигналов от Киева о намерении сделать значительные шаги по разрешению ситуации.

По его мнению, для создания условий для начала переговоров Владимиру Зеленскому следует прекратить огонь и вывести войска из Донбасса. Это позволит начать обсуждение параметров всеобъемлющего мирного урегулирования.

Кроме того, Галузин подчеркнул, что в настоящее время активно ведется работа по решению гуманитарных вопросов, таких как обмен военнопленными, возвращение гражданских лиц и воссоединение семей, особенно детей с их родителями.
