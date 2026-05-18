Москва не получала сигналов Киева по урегулированию, заявили в МИД

- Москва не получала от Киева сигналов о готовности к урегулированию, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
- Галузин отметил, что для начала переговоров Владимиру Зеленскому стоит прекратить огонь и вывести войска из Донбасса.
- Сейчас ведется работа над решением гуманитарных задач, включая обмены военнопленными и возвращение гражданских лиц.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Москва не получила от Киева никаких признаков готовности продвигаться к урегулированию конфликта, заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин, который принимал участие в последнем раунде переговоров с Украиной в Женеве.
Галузин отметил в беседе с "Известиями", что не было получено никаких сигналов от Киева о намерении сделать значительные шаги по разрешению ситуации.
По его мнению, для создания условий для начала переговоров Владимиру Зеленскому следует прекратить огонь и вывести войска из Донбасса. Это позволит начать обсуждение параметров всеобъемлющего мирного урегулирования.
Кроме того, Галузин подчеркнул, что в настоящее время активно ведется работа по решению гуманитарных вопросов, таких как обмен военнопленными, возвращение гражданских лиц и воссоединение семей, особенно детей с их родителями.
