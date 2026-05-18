Краткий пересказ от РИА ИИ
- Наиля Умярова признали лучшим опорным полузащитником Кубка России по футболу в сезоне-2025/26 по версии болельщиков.
- Он набрал 50% голосов, опередив Матвея Кисляка из ЦСКА и одноклубника Руслана Литвинова.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Футболист московского "Спартака" Наиль Умяров признан лучшим опорным полузащитником Кубка России по футболу в сезоне-2025/26 по версии болельщиков, сообщается в Telegram-канале соревнования.
В опросе Умяров набрал 50% голосов и опередил Матвея Кисляка из ЦСКА (10%) и одноклубника Руслана Литвинова (32%).
Ранее в сборную сезона Кубка России вошли вратарь "Краснодара" Станислав Агкацев, левый защитник ЦСКА Мойзес, центральные защитники "Спартака" ганец Александер Джику и камерунец Кристофер Ву и правый защитник "красно-белых" Даниил Денисов.
Умярову 25 лет. Он выступает за основной состав "Спартака" с января 2019 года. В текущем розыгрыше Кубка России он провел девять матчей и не отметился результативными действиями. Его клуб вышел в суперфинал Кубка России, где встретится с "Краснодаром".