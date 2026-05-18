Рейтинг@Mail.ru
На Украине люди с оружием отбили мобилизованного у работников ТЦК - РИА Новости, 18.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:33 18.05.2026
На Украине люди с оружием отбили мобилизованного у работников ТЦК

На Украине люди с оружием отбили мобилизованного у работников ТЦК в больнице

© РИА НовостиКупол Верховной рады Украины
Купол Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
© РИА Новости
Купол Верховной рады Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Белгород-Днестровском двое мужчин и женщина с оружием ворвались в больницу и отбили мобилизованного у сотрудников военкомата.
  • Захватившие мужчину сели в машину и скрылись, в городе был введен план «Перехват».
  • Насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан на Украине постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Двое мужчин и женщина с оружием ворвались в больницу в Белгород-Днестровском в Одесской области и отбили у сотрудников военкомата мобилизованного, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"В Белгороде-Днестровском двое мужчин и женщина ворвались в больницу с оружием и отбили мужчину у ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
По информации издания, ворвавшиеся в больницу забрали 27-летнего мужчину, проходившего проверку на пригодность к службе в ВСУ, сели в машину и скрылись. В городе был введен план "Перехват".
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Сотрудник военкомата в Одессе - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
В Одессе подростки спасли мужчину от силовой мобилизации
25 апреля, 19:45
 
В миреУкраинаОдесская областьВооруженные силы УкраиныСтрана.ua
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала