На Украине люди с оружием отбили мобилизованного у работников ТЦК

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Двое мужчин и женщина с оружием ворвались в больницу в Белгород-Днестровском в Одесской области и отбили у сотрудников военкомата мобилизованного, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"В Белгороде-Днестровском двое мужчин и женщина ворвались в больницу с оружием и отбили мужчину у ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
По информации издания, ворвавшиеся в больницу забрали 27-летнего мужчину, проходившего проверку на пригодность к службе в ВСУ, сели в машину и скрылись. В городе был введен план "Перехват".
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
