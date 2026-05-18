Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Песков обратил внимание на удары ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры в России.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на фоне новых заявлений лидера США Дональда Трампа по урегулированию на Украине обратил внимание на непрекращающиеся удары ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры в РФ с помощью дронов.
"В этой связи также стоит просто лишний раз обратить внимание на непрекращающиеся удары вооруженных сил Украины с помощью дронов по мирным объектам и объектам гражданской инфраструктуры в разных российских городах и населенных пунктах", - сказал Песков журналистам, комментируя заявления Трампа о затруднении мирного процесса по Украине.
Трамп должен уничтожить Зеленского, чтобы выжить
2 января, 08:00