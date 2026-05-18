Второй этап учений НАТО начинается в Финляндии недалеко от границ России - РИА Новости, 18.05.2026
00:16 18.05.2026
Второй этап учений НАТО начинается в Финляндии недалеко от границ России

Солдаты НАТО. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Второй этап сухопутных учений НАТО с участием 4,5 тысяч военнослужащих из ряда стран начинается в Финляндии.
  • Учения Northern Star 26 пройдут на полигоне "Вуосанка" в муниципалитете Кухмо, расположенном в 70 километрах от российской границы, с 18 по 30 мая.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Второй этап сухопутных учений с участием 4,5 тысяч военнослужащих из ряда стран НАТО начинается в Финляндии недалеко от российских границ.
Как ранее сообщили сухопутные силы Финляндии, второй этап учений Saber Strike 26, которые стартовали 11 мая, запланирован на 18 мая. Маневры под названием Northern Star 26 пройдут на полигоне "Вуосанка" в муниципалитете Кухмо до 30 мая. Муниципалитет располагается в 70 километрах от российской границы.
В учениях будет задействовано около 4,5 тысяч военнослужащих, включая военных из Великобритании, США, Италии, Венгрии, Польши и Франции. О количестве техники, которую планируется задействовать в учениях, не сообщалось.
Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов ранее заявил РИА Новости, что Финляндия интенсифицирует тренировочную активность своих вооруженных сил на территории страны и за рубежом, а также увеличила масштаб учений, проводимых в непосредственной близости от границы с Россией. Посол отмечал, что РФ будет исходить в своем военно-политическом планировании из уровня угроз со стороны Финляндии.
