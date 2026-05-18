Второй этап учений НАТО начинается в Финляндии недалеко от границ России

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Второй этап сухопутных учений с участием 4,5 тысяч военнослужащих из ряда стран НАТО начинается в Финляндии недалеко от российских границ.

Как ранее сообщили сухопутные силы Финляндии, второй этап учений Saber Strike 26, которые стартовали 11 мая, запланирован на 18 мая. Маневры под названием Northern Star 26 пройдут на полигоне "Вуосанка" в муниципалитете Кухмо до 30 мая. Муниципалитет располагается в 70 километрах от российской границы.

В учениях будет задействовано около 4,5 тысяч военнослужащих, включая военных из Великобритании, США, Италии, Венгрии, Польши и Франции. О количестве техники, которую планируется задействовать в учениях, не сообщалось.