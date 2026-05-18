Источник: власти Турции держат под контролем цены на отдых

Люди на пляже Флория в Стамбуле

АНКАРА, 18 мая - РИА Новости. Турецкие власти внимательно следят за ситуацией с ценами на отдых в стране и намерены принимать меры для сохранения комфортных условий для иностранных туристов, сообщил РИА Новости источник в правительстве Турции.

"Правительство Турции держит ситуацию с ценами в туристическом секторе под контролем и делает все необходимое для обеспечения комфортного и доступного отдыха иностранных гостей, в том числе туристов из России", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, власти республики находятся в постоянном контакте с представителями туристической отрасли и региональными администрациями по вопросам ценовой политики на курортах.

Источник отметил, что Турция остается одним из самых конкурентоспособных туристических направлений Средиземноморья благодаря широкому выбору гостиниц и форматов отдыха для туристов с разным бюджетом.