Игроки ЦСКА начнут предсезонные сборы 22 июня

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Московский ЦСКА начнет предсезонные сборы 22 июня в Новогорске, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
В рамках летней подготовки армейцы 30 июня сыграют с ярославским "Шинником", а 3 июля - с тульским "Арсеналом". Информация о других товарищеских матчах будет опубликована позднее.
ЦСКА завершил сезон-2025/26 на пятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 51 очко.
