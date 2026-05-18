Развитие электросетевого комплекса Нижегородской области обсудили на ЦИПР

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и глава группы "Россети" Андрей Рюмин обсудили меры, направленные на обеспечение надежной и безопасной работы сетевого комплекса региона, а также развитие инфраструктуры для подключения новых потребителей, сообщает пресс-служба "Россетей".

Встреча состоялась на полях конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР), которая открылась в Нижнем Новгороде.

"Поступательная программа модернизации энергообъектов, которую на протяжении нескольких лет реализует на территории Нижегородской области группа "Россети", позволила значительно снизить аварийность и не допустить массовых технологических нарушений в период осенне-зимних пиков потребления электроэнергии", – сказал Никитин, его слова приводятся на сайте регионального правительства.

Губернатор добавил, что сегодня важно не только обеспечивать надежное энергоснабжение жителей и существующих предприятий, но и предусматривать технические возможности для строительства нового жилья и открытия новых производств.

"Нижегородская область является одним из ведущих технологических центров страны. Для нас важно, чтобы сетевой комплекс обеспечивал надежное электроснабжение жителей региона и поддерживал реализацию новых промышленных проектов. В 2026 году направим на модернизацию и развитие инфраструктуры более 17 миллиардов рублей", – отметил, в свою очередь, Рюмин.

Он также уточнил, что в этом году будет завершена реконструкция магистральной подстанции, которая питает юго-восток Нижнего Новгорода, Богородский и Кстовский районы. А в Ольгино и Новинках, где сейчас строится много жилья, планируется ввести новые объекты 110 кВ.

Как отметили в пресс-службе, отдельное внимание на встрече было уделено вопросам технологического присоединения. По итогам 2025 года группа "Россети" обеспечила электроэнергией более 10,5 тысячи объектов, включая новые медицинские объекты, школы, многоквартирные жилые комплексы.

Также обсуждалась реализация мероприятий ремонтной программы. В 2026 году объем финансирования мероприятий увеличится более чем на 200 миллионов рублей относительно уровня предыдущего года и составит более 3,2 миллиарда рублей.