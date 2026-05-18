Дочь Зураба Церетели получила третий иск от московских властей - РИА Новости, 18.05.2026
15:30 18.05.2026
Дочь Зураба Церетели получила третий иск от московских властей

  • Префектура ЦАО Москвы направила в суд иск к дочери Зураба Церетели, Елене, о взыскании чуть более 11 тысяч рублей.
  • Третьими лицами в деле истец просит привлечь ГБУ "Жилищник Таганского района" и управу Таганского района.
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Префектура Центрального административного округа столицы направила в арбитражный суд Москвы иск к индивидуальному предпринимателю Елене Церетели, дочери скульптора Зураба Церетели и директору "Галереи искусств Церетели", о взыскании чуть более 11 тысяч рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Основания исковых требований пока не сообщаются, третьими лицами истец просит привлечь к делу ГБУ "Жилищник Таганского района" и управу Таганского района. К рассмотрению иск пока не принят.
До этого два иска к Церетели предъявили правительство Москвы и департамент городского имущества. В них заявлены требования о признании построек самовольными и их сносе. Один иск касается пристроек по адресу: улица Большая Грузинская, дом 17, где находится музей Зураба Церетели. Второй – строений по адресу: переулок Ермолаевский, дом 17, где расположен Московский музей современного искусства, основателем и директором которого был известный скульптор.
