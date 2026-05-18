Трамп заявил, что не слышал о якобы затягивании Ираном переговоров

ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не слышал о якобы планах Тегерана тянуть время в ходе мирных переговоров в надежде на то, что Соединенные Штаты устанут первыми.
Ранее ряд СМИ и экспертов заявили, что Иран якобы пытается затянуть переговоры по ядерной программе и открытию Ормузского пролива, рассчитывая переждать давление администрации Трампа.
"Не слышал об этом... Я не могу об этом с вами говорить", - сказал Трамп газете New York Post, отвечая на соответствующий вопрос.
Иран 18 мая передал США свои замечания в ответ на корректировки Вашингтоном плана по урегулированию конфликта, однако, как утверждает издание Axios, Белый дом посчитал новое предложение иранской стороны недостаточным для заключения соглашения.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
