Ушаков оценил объем товарооборота России и Китая

16:16 18.05.2026
Ушаков: товарооборот России и Китая достиг почти $240 миллиардов в 2025 году

Флаги России и Китая. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Объем товарооборота России и Китая в минувшем году достиг почти 240 миллиардов долларов, в этом году во взаимной торговле наблюдается уверенная положительная динамика, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"В 2025 году товарооборот достиг почти 240 миллиардов долларов, расширилась его структура, в том числе за счет товаров с высокой добавленной стоимостью", - сказал Ушаков на брифинге в преддверии визита президента РФ Владимира Путина в Китай.

Он отметил, что Китай занимает первое место среди внешнеторговых партнеров РФ, а Россия по итогам прошлого года заняла пятое место среди торговых контрагентов КНР после США, Японии, Республики Корея и Вьетнама, не считая Гонконга и Тайваня.
"Хотя в 2025 году взаимный товарооборот не достиг рекорда 2024 года (244,9 миллиарда долларов), в текущем году в торговле наблюдается уверенная положительная динамика", - уточнил помощник президента РФ.
Также наращиваются масштабы финансового сотрудничества, почти 100% двусторонних расчетов осуществляется в рублях и юанях, добавил он. "Портфель" инвестиционной межправительственной комиссии РФ и Китая включает 89 совместных проектов на сумму более 200 миллиардов долларов, упомянул Ушаков.
Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Китай с официальным визитом 19-20 мая.
