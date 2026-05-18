На Крымском мосту задерживаются 17 поездов
09:30 18.05.2026
На Крымском мосту задерживаются 17 поездов

  • Из-за временной приостановки движения на Крымском мосту задерживаются 17 пассажирских поездов «Таврия».
  • По состоянию на 8:00 мск задерживаются девять поездов в направлении Крыма и восемь — из Крыма.
  • Пассажиры, чьи поезда задерживаются более четырех часов, обеспечиваются питанием и водой.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Семнадцать пассажирских поездов "Таврия" в сообщении между Крымским полуостровом и городами материковой части России задерживаются в пути следования из-за временной приостановки движения на Крымском мосту, сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).
"Движение по Крымскому мосту возобновлено в 7.26 мск. После приостановки движения, в пути задерживаются поезда "Таврия", - говорится в сообщении.
Уточняется, что по состоянию на 8.00 мск задерживаются девять поездов в направлении Крыма и восемь с полуострова.
Так, в направлении Крымского полуострова задерживаются составы отправлением 16 мая №077 Санкт-Петербург - Симферополь - на 9,5 часов, №007 Санкт-Петербург - Севастополь - на 8,5 часов, №092 Москва - Севастополь - на 5 часов, №173 Москва - Евпатория - на 4,5 часа и №179 Санкт-Петербург - Евпатория - на 3 часа.
Еще четыре состава, отправленные 17 мая, идут с опозданием: №316 Адлер - Симферополь - на 7,5 часов, №025 Минеральные Воды - Симферополь - на 5 часов, №028 Москва - Симферополь - на 4 часа и №097 Москва - Симферополь - на 1 час.
Уточняется, что из Крыма задерживаются в пути поезда отправлением 17 мая: №028 Симферополь - Москва - на 10 часов, №180 Евпатория - Санкт-Петербург - на 8 часов, №008 Севастополь - Санкт-Петербург - на 8 часов, №168 Симферополь – Москва - на 7 часов, №026 Симферополь – Минеральные Воды - на 6,5 часов, №078 Симферополь – Санкт-Петербург - на 5,5 часов, а также №174 Евпатория – Москва - на 3,5 часа и №092 Севастополь – Москва - на 4 часа.
"Пассажиры, чьи поезда задерживаются более 4-х часов, обеспечиваются питанием и водой. Если вам нужна помощь в вагоне - просим обращаться к начальнику поезда и проводникам", - указали в компании.
