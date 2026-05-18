Иранский танкер смог пройти через блокаду США
17:22 18.05.2026
Иранский танкер смог пройти через блокаду США

Fars: иранский танкер прошел через блокаду США и пришвартовался у острова Харк

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иранский танкер, находящийся под санкциями США, смог пройти через морскую блокаду.
  • Он пересек линию блокады и вошел в иранские воды, оставшись незамеченным.
  • Танкер пришвартовался у острова Харк в Персидском заливе.
ТЕГЕРАН, 18 мая – РИА Новости. Иранский танкер смог пройти через морскую блокаду США, он вошел в территориальные воды Ирана и пришвартовался у острова Харк в Персидском заливе, передает иранское агентство Fars.
«
"Иранский танкер, находящийся под санкциями США и две недели назад находившийся у берегов Индии, теперь пришвартовался у острова Харк. Танкер, перевозивший сжиженный газ, пересек линию морской блокады США и вошел в иранские воды, оставшись незамеченным", - говорится в сообщении.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
