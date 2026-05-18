Т-Банк призвал ускорить темпы строительства центров обработки данных

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Вице-президент и технический директор Т-Банка Олег Щербаков призвал ускорить темпы строительства центров обработки данных (ЦОД) на сессии "ЦОДы на пределе: кто будет развивать инфраструктуру для ИИ и цифровой экономики?" в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР), которая открылась в Нижнем Новгороде.

Он подчеркнул, что для сохранения конкурентоспособности технологий необходимо научиться возводить современные площадки за девять месяцев.

"Мы прошли большой путь, у нас за плечами 20-летний опыт развития инфраструктуры в коммерческих ЦОДах, а в прошлом году приступили к строительству собственных дата-центров. Рост технологических компаний сопоставим с ростом облачных операторов, мы растем кратно год от года и уже сейчас мы понимаем, что около 80% потребления наших наших ЦОДов пойдет на данные и инференс (процесс использования уже обученной модели искусственного интеллекта для обработки данных)", – заявил Щербаков, его слова привели в Т-Банке.

Технический директор подчеркнул, что текущие сроки строительства ЦОДов не успевают за скоростью развития технологий.

"Сейчас на возведение ЦОДа уходит порядка двух лет. Мы пытаемся уложиться в полтора года, возможно, получится, но мне кажется, что мы должны научиться все вместе делать это за девять месяцев. Технологии искусственного интеллекта развиваются гораздо быстрее, чем мы успеваем строить площадки. Если не сократить эту дельту, возводимые ЦОДы при текущих сроках устаревают до ввода в эксплуатацию", – заявил Щербаков.

На вопрос о главных ограничениях на пути к ускорению строительства Щербаков назвал сроки согласований на всех этапах.

"При определенном стечении обстоятельств, если мы эту цепочку сделаем прозрачной, понятной и регулируемой, такая история может заработать и обеспечить нам конкурентные преимущества. Есть похожие примеры в Китае. Нужен зеленый свет в целом, нужна классификация ЦОДов: собственные ЦОДы строятся под инфраструктуру и потребности конкретного бизнеса и отличаются от коммерческих площадок и майнинга", — сказал он.

Кроме того, технический директор Т-Банка обратил внимание на энергетическую эффективность при проектировании современных ЦОДов.

"Если строить ЦОДы, опираясь на внутренние технологии, получается более сильная и эффективная модель с точки зрения потребления энергии. Но нужна прозрачная для всех участников модель", — резюмировал Щербаков.

Т-Банк планирует ввести новые площадки в 2027 году, как ранее обсуждалось на пленарном заседании ЦИПРа, ускорение темпов строительства и создание понятной регуляторной базы, могут стать ключом к поддержанию темпов цифровой трансформации и развитию отечественной инфраструктуры для ИИ и больших данных.