ВСУ потеряли до 90 боевиков в зоне действий "Юга"

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск за сутки улучшили положение по переднему краю, в результате чего ВСУ потеряло до 90 военных в ДНР, сообщает Минобороны России.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Тихоновка и Константиновка Донецкой Народной Республики.
"Противник потерял до 90 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, 13 автомобилей и артиллерийское орудие", - добавили в Минобороны.