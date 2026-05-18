ВСУ потеряли до 45 боевиков в зоне действий "Днепра"

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 45 военных и 17 авто в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
"Уничтожены до 45 военнослужащих ВСУ, 17 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировкой "Днепр" нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах Желтая Круча и Григоровка Запорожской области.