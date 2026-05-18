ВСУ потеряли более 180 боевиков в зоне действий "Запада"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции.
- Потери ВСУ составили более 180 военнослужащих и военная техника.
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение украинским формированиям, ВСУ потеряли более 180 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Яремовка в Харьковской области, Красный Лиман, Татьяновка, Пришиб, Пискуновка и Сидорово в Донецкой Народной Республике.
"Потери ВСУ составили более 180 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 22 автомобиля, артиллерийское орудие и три станции радиоэлектронной борьбы.