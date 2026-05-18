Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
12:07 18.05.2026 (обновлено: 12:17 18.05.2026)
ВСУ потеряли до 190 боевиков в зоне действий "Севера"

Российский военнослужащий. Архивное фото
Российский военнослужащий. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения группировки войск "Север" за последние сутки улучшили тактическое положение.
  • ВСУ потеряли до 190 военнослужащих в Сумской и Харьковской областях.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" за последние сутки улучшили тактическое положение, в результате чего ВСУ потеряли до 190 боевиков в Сумской и Харьковской областях, сообщает Минобороны России.
"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Писаревка, Бачевск и Рясное Сумской области", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что в Харьковской области поражены формирования двух механизированных бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка, Бударки и Захаровка.
"Противник потерял до 190 военнослужащих, 24 автомобиля, три орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы", - добавили в Минобороны.
