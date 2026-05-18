"У России есть связи": Свищев рассказал о надеждах на конгресс FIS - РИА Новости Спорт, 18.05.2026
15:41 18.05.2026 (обновлено: 15:54 18.05.2026)
"У России есть связи": Свищев рассказал о надеждах на конгресс FIS

Свищев заявил, что хочет изложить свою позицию на конгрессе FIS в Сербии в июне

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Дмитрий Свищев. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Свищев избран председателем объединенной Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России.
  • Объединенная федерация планирует изложить свою позицию на ближайшем конгрессе Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) в Сербии в июне.
  • Конгресс FIS пройдет в Белграде 10–11 июня.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Избранный председателем объединенной Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России Дмитрий Свищев заявил, что организация намерена изложить свою позицию на ближайшем конгрессе Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) в Сербии в июне.
В понедельник в Москве прошла отчетно-выборная конференция Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), в ходе которой было принято единогласное решение об объединении лыжных федераций и федерации сноуборда и переименовании организации в Федерацию лыжных видов спорта и сноуборда России. Свищев был единогласно избран председателем объединенной федерации.
"Меньше чем через две недели полетим в Белград на конгресс FIS и надеемся, что нашу позицию услышат. Это огромная работа Минспорта, ОКР. Большая благодарность, что нас хотя бы начинают слышать. Мы едем большой делегацией, потому что у всех есть свои связи, свои друзья. Общая работа даст свои результаты", - заявил Свищев.
Конгресс FIS пройдет в столице Сербии 10-11 июня. В рамках конгресса состоятся выборы нового главы организации.
В октябре 2025 года FIS оставила в силе запрет на участие россиян и белорусов в международных турнирах. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. В лыжных гонках на Олимпиаде-2026 выступили россияне Савелий Коростелев и Дарья Непряева.
Спорт, Россия, Сербия, Москва, Дмитрий Свищев, Савелий Коростелев, Дарья Непряева, Спортивный арбитражный суд (CAS), Федерация лыжных гонок России (ФЛГР), Олимпийский комитет России (ОКР)
 
